Jacarezinho, a locomotiva do Norte Pioneiro, foi palco de mais um grande evento. Sediou durante os dias 29 e 31 de novembro a 17ª edição da Feira Internacional do Café (Ficafé) e a 3ª edição da Feira de Sabores do Norte Pioneiro. Juntas no mesmo espaço, receberam quase 3,5 mil visitantes de 152 cidades, sendo 43 caravanas.

Foram três dias muito produtivos com diversas palestras, oficinas práticas, rodada de negócios, degustações e diversos produtos certificados, trazendo para o público presente o que há de melhor no mercado. Ao todo foram quase 50 expositores diferenciados do agronegócio, entre eles, os cafés especiais, goiabas e morangos com Indicação Geográfica (IG), produtos orgânicos e outros alimentos certificados e premiados, como queijos artesanais, mel, embutidos, cachaça artesanal, chocolate, defumados, temperos, doces e muito mais.

O vice-governador Darci Piana, acompanhado de lideranças, como o deputado Luiz Cláudio Romanelli, esteve presente na abertura oficial para prestigiar esse grande evento. O prefeito Marcelo Palhares, anfitrião da feira, comemora o sucesso desta edição e garante que para 2025 vai ampliar ainda mais o espaço. “É muito gratificante ver os avanços da Ficafé e da Feira de Sabores, ver a qualidade dos produtos e os resultados. Continuaremos fomentando o agronegócio para valorização dos nossos produtos”, enalteceu Palhares.

RECORDE – E a Ficafé não poderia encerrar sem bater um recorde. O lote de cafés especiais de Claudemir Inocêncio da Silva, de Jaboti, atingiu 89,71 pontos e foi arrematado por R$ 4 mil a saca – valor é considerado um recorde para os grãos comercializados dentro da feira. Em segundo lugar, Antônio Carlos Delmônico, de Pinhalão, com 86,93 pontos e a saca vendida a R$ 3,8 mil. E o terceiro lugar na categoria Natural ficou com Francisco Caría, também de Pinhalão, com 86,86 pontos e a saca de 30 kg arrematada por R$ 3,5 mil no leilão;

Na categoria Cereja Descascado a grande vencedora foi a cafeicultora Sirlene Soares dos Santos Souza, de Pinhalão, que conquistou 87,57 pontos e teve comercializada a saca de 30 kg por R$ 4 mil. O segundo lugar ficou com Claudeir Marcos de Sousa, de Tomazina, com 87,43 pontos, e a saca vendida por R$ 3,8 mil; e o terceiro lugar ficou com Valdeir Luiz de Souza, também de Tomazina, com 86,29 pontos, e a saca de 30 kg arrematada por R$ 3,5 mil.

Neste ano, o 12º Concurso Sabores do Norte Pioneiro do Paraná recebeu a inscrição de 33 lotes de cafés especiais – 11 na categoria Cereja Descascado e 22 na Categoria Natural. Ao todo, chegaram à final 15 lotes, que foram classificados por pontuação, com nota de corte de 84 pontos, segundo a metodologia de avaliação sensorial da Associação Americana de Cafés Especiais (SCAA).

O consultor do Sebrae/PR, Odemir Capello, parabeniza a todos os envolvidos na organização, agradece a todos os patrocinadores, expositores e parceiros que fizeram desta edição mais um sucesso, pois, a feira praticamente dobrou o número de visitantes.

A Ficafé e a Feira Sabores do Norte Pioneiro do Paraná foram promovidas pelo Sebrae/PR, Associação de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná (Acenpp), Prefeitura de Jacarezinho, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – Iapar – Emater (IDR-Paraná) e a Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná.