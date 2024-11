O cantor Gusttavo Lima compartilhou nas redes sociais a inauguração da pista de pouso particular construída no quintal de casa, localizada na fazenda Haras Embaixador, em Floresta, no Mato Grosso. As imagens foram divulgadas nos stories do Instagram do sertanejo.

Gusttavo revelou que o espaço está liberado para operação e que pode ser usado para receber voos privados do Brasil inteiro. Além disso, será usado para minimizar seu tempo entre viagens pessoais e profissionais, principalmente em Miami, nos Estados Unidos.

“Aeroporto 100%, obra 100% e operação liberada […] tudo pronto em nosso pátio”, escreveu o sertanejo ao som da música “Bloqueado” em um vídeo que mostra a pista.

Durante uma live no insta, o cantor afirmou que a pista é um empreendimento. “Ali na frente, a gente vai construir o melhor hotel desse país. Vai ter um hotel com apoio da pista de pouso”, revelou.

