Um grave acidente foi registrado por volta das 2h50 desta quarta-feira (6), na altura do km 356 da PR-092, região distrito do Monte Real, em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná. Um caminhão carregado tombou na pista, deixando uma vítima presa às ferragens.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi acionada após ligação de um solicitante que presenciou o tombamento. A vítima, um homem cuja identidade ainda não foi divulgada oficialmente, estava parcialmente inconsciente e encarcerada na cabine do veículo, que ficou parcialmente destruída.

Diante da gravidade da situação, foram mobilizados o caminhão e a ambulância do Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina, além da Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU e a Polícia Rodoviária Estadual.

Assim que chegaram ao local, as equipes se depararam com aglomeração de curiosos nas proximidades do veículo. A área foi imediatamente isolada para garantir a segurança da operação e preservar o local para a atuação dos serviços de emergência e perícia.

Procedimento de resgate e constatação do óbito

Cinco bombeiros militares participaram da operação de desencarceramento. As equipes aplicaram técnicas de expansão para criar acesso à vítima, que estava presa na cabine da carreta. Após a retirada da vítima, o médico do SAMU realizou avaliação clínica e confirmou o óbito ainda no local.

Com a confirmação da morte, foram acionados a Polícia Civil, a Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML), que realizou a remoção do corpo para os procedimentos legais.

A PR-092 precisou ser parcialmente interditada durante o atendimento da ocorrência, o que causou lentidão no tráfego por algumas horas.