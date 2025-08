Um homem, de 26 anos, foi preso após fugir de uma cadeia em Cianorte, Região Noroeste do Paraná, e furtar um ônibus na rodoviária da cidade. O suspeito teria dirigido o veículo por cerca de cinco quilômetros, até bater e atolar em uma estrada rural e ser preso pela Polícia Militar do Paraná (PM-PR), na madrugada da última segunda-feira (4).

Segundo repórter Jota Júnior da RICtv, o homem cumpria pena pelo mesmo crime. Em agosto de 2024, o jovem teria furtado um ônibus de linha circular na Rodoviária de Cianorte e dirigido por cerca de 30 quilômetros, antes de ser alcançado e detido por policiais militares.

“Ele foi direto à rodoviária após fugir da delegacia. Aonde ele fez o furto desse ônibus que estava ao redor da rodoviária. Ele seguia sentido o município de Terra Boa. O ônibus estava completamente quebrado, com o para-brisa e retrovisores trincados. Por meio de imagens de câmeras de segurança identificamos o suspeito do furto”, explicou o Soldado Feltrin da PMPR.

Segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR), o homem fugiu da delegacia no último domingo (3) e foi identificado após imagens do sistema de videomonitoramento do ônibus.

O homem que fugiu da cadeia e furtou um ônibus em uma rodoviária deve responder pelos crimes de rompimento de obstáculo e dano qualificado por motivo egoístico. Além disso, o suspeito ainda cumprirá a pena pelo delito anterior.

O suspeito ainda cumprirá a pena na mesma delegacia em que estava preso em Cianorte, mas segundo Jota Júnior, o homem será mudado de cela, com objetivo de evitar novas fugas.