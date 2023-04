Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um caminhoneiro morreu após capotar o veículo que dirigia na noite de ontem (17), na PR-218, entre os municípios de Nova Fátima e Ribeirão do Pinhal, no Norte Pioneiro paranaense.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a carreta com placas de Maringá/PR, trafegava pela rodovia no sentido Nova Fátima a Ribeirão do Pinhal e, ao atingir o KM 104+ 300 metros, saiu da pista e capotou à margem da rodovia estadual.

O condutor, não identificado até o momento pela PRE morreu no local.