Uma cratera que se abriu no novo centro de Maringá causou muita dor de cabeça à quem passava pelo local. O fato foi registrado na manhã desta terça-feira, 17, no cruzamento das Avenidas Horácio Raccanello e Paraná, no Novo Centro.

As imagens impressionam. Um veículo que passava pelo trecho foi “engolido” e o buraco aumentou em poucos minutos.

Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local. O trânsito está passando por interdições com o auxilio de equipes da Semob. Não há registro de feridos. Chove bastante neste momento no local.

