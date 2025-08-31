Um grave acidente foi registrado na manhã deste domingo (31), na BR-277, em Guarapuava, no centro-sul do Paraná. Um caminhoneiro perdeu o controle do veículo, saiu da pista e invadiu um comércio às margens da rodovia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão com placas de Cascavel, no Oeste do Paraná, seguia pela rodovia carregando adubo quando saiu da pista. Na sequência, o veículo atropelou um vendedor que trabalhava no comércio.

A vítima, de 37 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista do caminhão, de 54 anos, não se feriu. Ele realizou o teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para ingestão de álcool.

Até o momento, não há informações de qual seria a causa do acidente. A PRF afirma que “serão realizadas perícias para apurar as circunstâncias e falhas mecânicas no veículo”.