Um jovem, de 19 anos, identificado como Fernando Bertoletti Bordin, estudante de Agronomia, morreu em um grave acidente na BR-153, entre União da Vitória e General Carneiro, na região Sul do Paraná. O caso aconteceu na tarde deste sábado (30), enquanto ele retornava para casa em Bituruna.

De acordo com o portal aRede, a vítima dirigia um Fiat Siena quando colidiu com um caminhão. Em seguida, um Volkswagen Fox que vinha atrás acabou batendo também.

O jovem estudante de Agronomia ficou preso nas ferragens, foi socorrido mas morreu no hospital. Os outros envolvidos não sofreram ferimentos graves. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para registrar a ocorrência.

Morte de estudante de Agronomia em acidente causa comoção

A morte de Fernando Bordim causou imensa comoção entre a comunidade, envolvendo amigos e familiares. A tia da vítima publicou uma homenagem se despedindo do jovem.

“Meu amado sobrinho e afilhado, carinhosamente ele chegava e pedia “benção” me dava um beijo carinhoso! Ah, Fernandinho! Eu ainda não consigo acreditar!”, desabafou nas redes sociais.