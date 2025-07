Na manhã desta segunda-feira, 7 de julho de 2025, um grave acidente foi registrado no km 76 da PR-436, entre Bandeirantes e Abatiá, próximo ao trevo de Santa Amélia, no norte do Paraná. Por volta das 7h40, um veículo Volkswagen Gol branco, pertencente a uma empresa e conduzido por um jovem, saiu da pista, bateu violentamente contra uma árvore e capotou na sequência.

O carro seguia no sentido Abatiá–Bandeirantes quando, ao se aproximar de uma curva nas imediações de uma lavoura de café, o motorista — que estava sozinho — perdeu o controle da direção por motivos ainda desconhecidos.

As primeiras equipes a chegarem ao local foram o SAMU de Bandeirantes e a Polícia Militar de Santa Amélia, que prestaram os primeiros atendimentos e realizaram a sinalização da rodovia. Em seguida, o Corpo de Bombeiros de Bandeirantes e a equipe do SAMU Avançado de Cornélio Procópio chegaram para reforçar o resgate.

O estado de saúde do jovem foi considerado grave. Ele foi encaminhado ao hospital para atendimento médico especializado.

O trânsito ficou parcialmente lento por cerca de 40 minutos, até a conclusão do atendimento e retirada do veículo.