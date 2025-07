Um morador de Cambé, no norte do Paraná, levou um grande susto na manhã de sábado (5) ao abrir a porta de casa e se deparar com uma onça-parda adulta em seu quintal. O felino, um macho, estava na edícula da residência, ainda em construção, localizada em uma área urbana da cidade — algo considerado atípico pelas autoridades ambientais.

A Polícia Ambiental foi acionada imediatamente e, com o apoio do Corpo de Bombeiros e da equipe do Centro de Apoio à Fauna Silvestre (CAFS) da Unifil, realizou a captura do animal de forma segura. Após o resgate, a onça foi encaminhada ao Hospital Veterinário da Unifil, em Londrina, onde passou por exames clínicos para avaliação de seu estado de saúde.

Segundo os especialistas, o animal não apresentava ferimentos e, após os procedimentos de rotina, foi solto em uma área de mata nativa, distante da zona urbana, onde poderá retomar sua vida em ambiente natural.

A presença de onças-pardas em áreas urbanas é rara, já que esses felinos costumam habitar regiões de mata fechada e áreas rurais. A suspeita é de que o animal tenha se deslocado em busca de alimento ou abrigo, o que reforça a importância da preservação dos corredores ecológicos e do monitoramento da fauna silvestre.

As autoridades ambientais alertam a população para que, em casos semelhantes, mantenham distância do animal e acionem imediatamente os órgãos competentes, evitando qualquer tentativa de aproximação ou confronto.