Santo Antônio da Platina brilhou nas quadras neste fim de semana! As equipes de basquete, futsal e vôlei representaram o município na fase regional dos Jogos Abertos do Paraná, realizada em Jacarezinho, com excelentes resultados, incluindo o título no basquetebol masculino.

Basquetebol platinense conquista o ouro

A grande conquista do fim de semana ficou por conta da equipe de basquete masculino de Santo Antônio da Platina, comandada pelo professor Marcelo Rezende. A equipe demonstrou força, técnica e espírito coletivo, garantindo o título de campeã regional dos Jogos Abertos do Paraná.

Essa vitória também assegura vaga na fase macro regional, que será realizada em Jandaia do Sul.

Vôlei masculino faz final acirrada e fica com a prata

O voleibol masculino platinense disputou uma final emocionante contra a equipe anfitriã de Jacarezinho. Apesar da garra em quadra, o time acabou ficando com o segundo lugar, com o placar final de 3 sets a 1 para Jacarezinho.

A prata, no entanto, também garantiu a classificação para a próxima fase.

Futsal garante o terceiro lugar com goleada

Na disputa pelo terceiro lugar, a equipe Platinense Futsal venceu Conselheiro Mairinck por 4 a 2, fechando sua participação com destaque e assegurando um lugar no pódio.

Esporte, inclusão e reconhecimento

O diretor de Esportes, Renan Camargo, parabenizou todas as equipes participantes, incluindo as formações masculina e feminina do voleibol e futsal, além do basquete masculino.

A Prefeitura de Santo Antônio da Platina foi parceira fundamental nesta jornada esportiva. O apoio do prefeito Gil Martins foi lembrado com agradecimentos pela estrutura e incentivo ao esporte local, que cada vez mais revela talentos e fortalece a identidade esportiva da cidade.