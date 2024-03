Um capotamento na PR-855, no km 3+400m, próximo ao município de Bandeirantes/PR, deixou um ferido nesta quinta-feira (15). O acidente envolveu um veículo Fiat Ducato com placas de Campo Mourão-PR.

O condutor do veículo, de 23 anos, sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital de Bandeirantes. Ele não foi submetido ao teste do bafômetro por ter sido hospitalizado.

De acordo com informações coletadas no local, o veículo trafegava pela PR-855 no sentido Andirá a Bandeirantes quando, por motivos ainda não esclarecidos, capotou.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) esteve no local para registrar o acidente e controlar o trânsito. As causas do capotamento ainda estão sendo investigadas.