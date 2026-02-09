Na sexta-feira (06), a cidade de Jacarezinho deu o pontapé inicial para o Jacaré Folia 2026, com o tradicional Grito de Carnaval realizado na Praça Guadalajara, na Vila São Pedro. O evento marcou oficialmente o começo da programação carnavalesca e reuniu centenas de moradores em uma noite de música, dança e celebração.
Este ano, a festa ganhou um novo formato: além da praça central, os bairros também receberam atrações, ampliando o acesso da população à cultura popular. Entre os destaques da noite estiveram os blocos Baque do Interior, V7 e Obatalá, que contagiaram o público com ritmos variados, e as escolas de samba Acadêmicos Capiau e União de Bairros, que levaram para a avenida o brilho e a energia do samba.
A programação incluiu ainda a aguardada Escolha da Rainha do Carnaval, coroando Thamires Domingues como representante oficial da folia em 2026. O encerramento ficou por conta do show de Jair Supercap, que garantiu uma explosão de música e animação até o fim da noite.
A Prefeitura destacou que o objetivo é valorizar a cultura popular e promover inclusão, reforçando o espírito carnavalesco que caracteriza Jacarezinho. O Jacaré Folia 2026 promete ser uma celebração marcada pela diversidade, pela alegria e pelo encontro das tradições locais com a energia contagiante do Carnaval brasileiro.