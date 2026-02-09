Com a proximidade do Carnaval, período de aumento significativo no fluxo de turistas nas praias, o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) intensificou as ações de orientação, advertência e prevenção no Litoral do Estado. Somente no último final de semana, as equipes realizaram 11.299 ações preventivas, com foco na redução de riscos e na preservação da vida durante a temporada do Verão Maior Paraná.

No período, foram registradas 8.045 orientações, 2.223 advertências e 1.031 prevenções diretamente aos banhistas. Os guarda-vidas também distribuíram 209 pulseirinhas de identificação, que auxiliaram na localização de 12 crianças que haviam se desencontrado momentaneamente de seus responsáveis. Além disso, foram atendidas 52 ocorrências envolvendo água-viva.

As ações preventivas refletiram no atendimento das ocorrências. Durante o final de semana, os bombeiros realizaram 24 salvamentos, considerando 23 resgates e um atendimento relacionado a grau de afogamento, sem registro de mortes no período.

Desde o início da temporada, já foram realizadas 244.422 ações preventivas no Litoral paranaense. Ao longo da operação, foram contabilizadas 169.883 orientações, 55.138 advertências e 19.401 prevenções, além da distribuição de 11.192 pulseirinhas, que possibilitaram a localização de 846 crianças.

As equipes também atenderam 2.547 ocorrências envolvendo água-viva desde o início da temporada. No total, foram registrados 1.065 salvamentos, considerando 987 resgates e atendimentos relacionados aos diferentes graus de afogamento. Até o momento, foram contabilizados sete óbitos por afogamento em toda a temporada.

A corporação reforça que os postos de guarda-vidas funcionam diariamente das 8h às 19h e o respeito às sinalizações e às orientações das equipes são fundamentais para garantir um Carnaval mais seguro no Litoral. Em caso de emergência, ligue 193.