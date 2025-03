Jacarezinho, nesta segunda-feira (03/03) o Carnaval em Jacarezinho foi marcado por uma importante iniciativa de conscientização e combate ao assédio sexual. A campanha “Não é não, Assédio não é folia” tomou a anenida, com a distribuição de leques informativos e a adesão de diversos blocos carnavalescos.

A ação, que visa promover um Carnaval mais seguro e respeitoso para todos, foi muito bem recebida pelos foliões jacarezinhenses.

As atividades se desenvolveram com a participação de profissionais do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) no tradicional Bloco da Saúde. Durante o percurso, foram distribuídos leques com mensagens de conscientização como “Se toca! Não é não!” e “Assédio não é folia”, que continham informações de contato do CREAS, da Delegacia da Mulher e outros canais de denúncia. A equipe de saúde também realizou a distribuição de preservativos reforçando a importância da prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs).

A Patrulha Maria da Penha desempenhou um papel fundamental no evento, garantindo a segurança e o bom andamento da ação. A presença da Patrulha também serviu para destacar sua atuação no enfrentamento à violência contra a mulher, reforçando o compromisso com a proteção das foliãs.

A iniciativa da campanha “Não é não, Assédio não é folia” evidencia o trabalho em rede entre as secretarias de Saúde e Assistência Social de Jacarezinho, demonstrando o compromisso do município em promover um Carnaval mais seguro, consciente e livre de assédio para todos.