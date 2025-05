Um incidente curioso na manhã desta terça-feira (27) chamou a atenção dos motoristas que trafegavam pela BR-277, em Cascavel (PR). Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um Hyundai Sonata sendo arrastado lateralmente por um caminhão enquanto seguia pela rodovia em direção a Foz do Iguaçu.

De acordo com informações das autoridades, o acidente ocorreu quando o condutor do automóvel acessou a pista e colidiu com uma carreta que realizava uma troca de faixa. O impacto fez o veículo girar e ficar preso com a porta do motorista encostada na lateral do caminhão, sendo empurrado por vários metros sem que o caminhoneiro percebesse.

O motorista do caminhão relatou que sentiu um peso diferente ao subir um trecho da rodovia, mas, devido ao ruído normal dentro da cabine, não percebeu o que estava acontecendo. Apenas parou o veículo ao ser alertado por outros motoristas, que sinalizaram a situação.

Já o condutor do Sonata descreveu momentos de tensão durante o episódio. Segundo ele, tentou buzinar e frear, mas não conseguia se soltar da carreta. O alívio veio apenas quando o caminhão finalmente parou.

O dono do Hyundai, que havia adquirido o carro no dia anterior, lamentou o prejuízo no primeiro dia de uso. O veículo sofreu danos significativos na lateral do motorista, enquanto a carreta teve apenas pequenos danos no para-choque.

Apesar da cena impressionante e do susto, ninguém ficou ferido no acidente.

Assista o vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/DKKdQidNJga/?igsh=dXNkaTEzcTQxOWdx