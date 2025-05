A Polícia Militar do Paraná, por meio do 2º BPM, realizou na manhã desta terça-feira (26) a apreensão de uma quantidade significativa de substância análoga à maconha em Pinhalão/PR, após denúncia anônima sobre movimentação suspeita de usuários de drogas.

A equipe policial foi acionada para verificar a situação na Rua Teolindo de Moraes, no Centro da cidade, onde, segundo relatos, indivíduos utilizavam um terreno atrás das residências como ponto de venda de entorpecentes. Durante as buscas na região, os militares localizaram uma sacola preta escondida sob uma telha, contendo um pacote com aproximadamente 0,669 quilogramas de maconha.

Apesar das diligências realizadas no local, nenhum suspeito foi encontrado. O entorpecente foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.