Jacarezinho celebrou, nesta sexta-feira (06), a união de 45 casais em um evento marcado por amor e inclusão social: o retorno do Casamento Comunitário, no Cine Iguaçu. Realizado pela última vez em 2017, o projeto ressurgiu entre uma parceria entre o Tribunal de Justiça do Paraná, a Prefeitura de Jacarezinho, o Cartório de Registro Civil e o SESC de Jacarezinho.

A celebração foi conduzida pela Dra. Joana Tonetti Biazus, Juíza dos Juizados Especiais da Comarca de Jacarezinho, e contou com a presença de quatro testemunhas do poder executivo, garantindo a legalidade dos processos. O evento é destinado a casais economicamente hipossuficientes, que não têm condições financeiras de arcar com os custos de um casamento tradicional.

A iniciativa foi desenvolvida pela Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio dos CRAS I do bairro Aeroporto e CRAS II da Vila São Pedro, representados pela secretária Eliandra Gonçalves. Os centros habilitaram pessoas com renda familiar de até três salários mínimos, para oficializarem suas uniões sem custo algum. Todas as despesas foram cobertas pelo Tribunal de Justiça do Paraná, através do programa Justiça no Bairro.

O prefeito Marcelo, presente na cerimônia, destacou a importância do projeto para a cidade. “É emocionante ver esses casais realizando o sonho do casamento. Este projeto não é apenas sobre oficializar uniões, mas sobre promover dignidade, igualdade e cidadania. Jacarezinho se orgulha de fazer parte desse momento tão especial na vida dessas famílias”, disse.