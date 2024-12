O Tribunal do Júri foi palco da cerimônia de diplomação dos eleitos em Jacarezinho nesta sexta-feira (06). O juiz da 24ª Zona Eleitoral de Jacarezinho, Alarico Francisco Rodrigues de Oliveira Júnior, junto ao promotor de justiça Bruno Fernandes Ferreira, entregou os diplomas ao prefeito reeleito Marcelo Palhares, ao vice-prefeito Antonio Neto, além dos nove vereadores eleitos e seus suplentes. Este ato formal marca o encerramento do processo eleitoral e habilita os eleitos a assumirem seus cargos em 1º de janeiro de 2025.

Marcelo Palhares destacou, em seu discurso, a expressiva vitória nas urnas, conquistando 84% dos votos válidos. Resultado este que o posiciona como o prefeito mais votado do Paraná entre os municípios com mais de 40 mil habitantes. “Houve cidades no Estado com candidatura única que não atingiram essa margem. Isso prova que estamos no rumo certo. Jacarezinho nunca viu tantos investimentos como agora”, afirmou o prefeito.

A gestão de Palhares tem sido reconhecida por sua abordagem inovadora e transformadora. Nos últimos anos, o município aplicou mais de R$ 115 milhões em obras públicas, incluindo o maior programa de pavimentação já realizado na história.

Além dos avanços na infraestrutura, a administração atraiu investimentos privados bilionários, promovendo a geração de empregos e impulsionando a economia local. Jacarezinho é, atualmente, o município com o maior número de trabalhadores com carteira assinada no Norte Pioneiro, um reflexo do compromisso da gestão com o desenvolvimento econômico.

Outro destaque das eleições foi o desempenho da coligação de Marcelo Palhares, que garantiu oito das nove cadeiras da Câmara Municipal, fortalecendo ainda mais a base política de sua gestão.

Com esse resultado, Marcelo Palhares não só reafirma sua liderança em Jacarezinho, mas também se consolida como uma referência em todo o Paraná, evidenciando o impacto de uma administração eficiente e visionária.

A 24ª Zona Eleitoral de Jacarezinho contabilizou ao todo 22.708 votos, sendo, 21.279 votos válidos e 1.429 abstenções. Além de Marcelo Palhares e Antonio Neto que foram eleitos com 17.763 votos, foram diplomados também os vereadores: Patrícia Martoni (1.592 votos), Colosso (1.040 votos), Serginho Marques (903 votos), Costa (878 votos), Zola (861 votos), Waguinho (797 votos), Edilson da Luz (693 votos), Professor Selonk (669 votos), Luciane Alves (600 votos).