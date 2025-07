Dados do Laboratório Central do Estado (Lacen) apontam que os casos de Influenza A caíram no Paraná após o aumento da vacinação. Há duas semanas atrás, o índice de detecção do vírus estava em 21,24% e caiu para 12,47% nesta segunda-feira (21).

Dados do Ministério da Saúde, apontam que o Paraná distribuiu as 4.358.000 doses de vacina que recebeu aos 399 municípios do estado.

52,35% dos grupos prioritários do Paraná já foram vacinados e 3.503.345 doses totais da vacina aplicadas em todo o estado.

“Essa diminuição nos casos de Influenza é resultado da vacinação em massa. Já aplicamos mais de 3,5 milhões de doses da vacina neste ano e seguimos incentivando a população a se imunizar, especialmente os grupos prioritários. Não queremos que sobre nenhuma vacina nos estoques, vacina boa é vacina no braço”, explicou o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto.

Casos de Influenza caem, mas outros vírus crescem no Paraná

Paraná vacinou 52,35% dos grupos prioritários neste ano. (Foto: Valquir Kiu Aureliano/SECOM)

Em contrapartida a queda dos casos de Influenza A no Paraná, a Secretaria de Estado da Saúde apontou que outros vírus têm apresentado alta na incidência no estado.

O rinovírus (causador do resfriado), por exemplo, lidera em contaminações no Paraná, com 27,54% das amostras colhidas pelo Lacen sendo desse vírus – alta de 20,03% em uma semana.

“O cenário está mudando. A Influenza perde força e outros vírus respiratórios, como o rinovírus e o RSV, ganham espaço. Por isso, manter as medidas de prevenção continua fundamental”, complementa o secretário.

Em 2025, o Paraná contabilizou 8.292 casos de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave), com 1.058 óbitos.

Somente entre as ocorrências por Influenza A, foram 2.895 casos e 331 óbitos contabilizados no Paraná.

Dentre os grupos com mais ocorrências de SRAGs estão as crianças de até seis anos (5.467 casos confirmados) e idosos com mais de 60 anos (6.556 casos), grupo que também concentra o maior número de óbitos (776).