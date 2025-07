Um ônibus capotou na BR-101, em Laguna, no Sul de Santa Catarina, na madrugada desta terça-feira (22). Até o momento, uma morte foi confirmada e outras oito pessoas ficaram feridas. O veículo seguia de Porto Alegre para Curitiba, quando saiu da pista da rodovia catarinense.

De acordo com o ND Mais, o ônibus que capotou na BR-101 levava 33 pessoas no momento do acidente. O portal catarinense apurou com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) que o motorista perdeu o controle da direção enquanto passava pelo km 297. O veículo então saiu da pista, tombou e bateu contra um poste. Além disso, o coletivo também atingiu uma linha férrea.

Após o acidente, a rodovia foi parcialmente interditada, deixando o trânsito lento nas primeiras horas da manhã. Um policial contou ao ND que o condutor disse que sentiu que o veículo ia tombar, tentou retornar a pista, mas não conseguiu.

O passageiro que morreu tem 60 anos e ainda não teve a identidade revelada. Além disso, uma mulher ficou gravemente ferida e os outros sete passageiros feridos foram encaminhados para hospitais.