A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) registrou uma queda de 52.193 para 2.028 nos casos confirmados de dengue no comparativo com mesmo período do ano passado, o que representa uma diminuição de 96,1%. O número de óbitos também caiu de forma expressiva e saiu de 90 mortes em 2025 para 1 neste ano, uma queda de 98,8%. Os dados do Setor de Arboviroses da Sesa compreendem a semana epidemiológica de 1 a 14 de 2026, que são os meses de janeiro até o dia 14 de março deste ano.

O levantamento mostra a manutenção de uma tendência de queda já registrada em 2025. E se comparado a um cenário mais amplo, entre os mesmos períodos de 2024 e 2026, a queda foi de 99,3%.

Todos os esforços da Sesa, em conjunto com os municípios e a sociedade civil, ainda apresentam uma queda expressiva no número de óbitos. Em 2024, o Paraná registrou 414 mortes nos três primeiros meses do ano. Em 2025 foram 90 mortes e, neste ano, uma.

“Essa redução de casos que se mantém em 2026 é fruto de todo o trabalho que a Sesa tem feito após os recordes históricos de 2024, que foi um movimento que aconteceu em todo o Brasil. Aqui no Paraná trabalhamos para que a dengue não leve mais tantas vidas como antes e, apesar de lamentarmos esta morte em 2026, temos motivos para entender que todos estão fazendo a sua parte”, disse o secretário de Estado da Saúde, César Neves.

NORTE E NOROESTE – Apesar da queda de casos, o Paraná não está livre da dengue e, ao todo, 372 municípios já apresentaram notificações, e 203 municípios possuem casos confirmados.

As regiões Norte e Noroeste do Paraná são as que mais possuem casos registrados. A 17ª Regional de Saúde de Londrina tem o maior número de casos confirmados (534), seguida pela pela 14ª RS Paranavaí com 291; e a 15ª RS de Maringá, com 194.

A Sesa trabalha em conjunto com todos os municípios do Paraná no combate aoAedes aegypti, além de desenvolver capacitações de profissionais e estratégias de controle. Em 2025 foi apresentado o protocolo “Novas Diretrizes para Prevenção e Controle de Arboviroses” (doenças causadas por vírus transmitidos por artrópodes, como mosquitos) em eventos para todos os 399 municípios do Estado.

A ação de imunização dos profissionais de saúde do Paraná começou em fevereiro com a nova vacina contra a dengue. Na primeira fase, após receber 31.500 doses do Governo Federal, foram vacinados parte dos trabalhadores da Atenção Primária da Saúde (APS), conforme diretrizes nacionais.

O Paraná reforçou a ação da utilização das armadilhas ovitrampas como método de monitoramento doAedes aegypti. Essas armadilhas servem como criadouro para a fêmea do mosquito depositar seus ovos e permite que sejam analisados dados como infestação e definidas estratégias de combate. Atualmente, 353 dos 399 municípios do Paraná fazem o monitoramento.

O Paraná ainda tem a maior biofábrica do mundo de mosquitosAedes aegypti com a bactéria Wolbachia, os chamados Wolbitos, no Parque Tecnológico da Saúde do Governo do Paraná, em Curitiba. Ela vai ampliar a produção em larga escala de mosquitos capazes de atuar na redução da transmissão viral

ALERTA DE DENGUE– Apesar da queda de casos seguir uma tendência pelo segundo ano consecutivo, a Sesa mantém toda a atenção no combate, com ações realizadas em todo o Paraná e o trabalho de conscientização da população.

Os dados do Laboclima da Universidade Federal do Paraná (UFPR) mostram que o mês de março foi de risco climático em quase todo o Paraná e reforçam que a sazonalidade não é mais um fator decisivo. “A imprevisibilidade climática atual, com mudanças rápidas de temperatura e umidade, exige que as ações de vigilância sejam permanentes, pois as condições favoráveis à proliferação do mosquito podem persistir mesmo em períodos de queda nos casos”, reforça o secretário César Neves.

Confira algumas medidas que todos podem fazer para ajudar no controle:

– Tampe caixas d’água e proteja os ralos com telas

– Higienize bebedouros de animais de estimação

– Deixe os recipientes que possam acumular água de boca para baixo

– Descarte pneus velhos junto ao serviço de limpeza urbana; se precisar mantê-los, deixe em locais cobertos e protegidos da chuva

– Retire a água acumulada da bandeja externa da geladeira

– Limpe calhas e a laje da casa e coloque areia nos cacos de vidro do muro que possam acumular água

– Coloque areia nos pratos dos vasos de plantas

– Descarte todo e qualquer lixo de forma correta, com lixeiras fechadas e abrigada da chuva

– Verifique os quintais e varandas para não deixar nada que possa acumular água. Uma tampinha de garrafa pode ser suficiente para o desenvolvimento de mosquito