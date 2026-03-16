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Um incêndio registrado na noite de domingo (15) destruiu o semi-reboque de um caminhão carregado com batatas a granel na BR-153, km 115, em Ibaiti.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou na carroceria por volta das 19h35. O motorista conseguiu evitar que as chamas atingissem a cabine ao desengatar o cavalo mecânico, que permaneceu intacto. Apenas o compartimento de carga foi consumido pelas chamas, junto com os produtos transportados.

Apesar dos prejuízos materiais, não houve feridos. O condutor saiu ileso. As causas do incêndio ainda não foram informadas e serão investigadas.