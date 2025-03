Cinco pessoas morreram e uma bebê ficou ferida após uma colisão frontal entre um carro e um caminhão na BR-373, em Chopinzinho, Região Sudoeste do Paraná. O acidente ocorreu na madrugada deste domingo (30).

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro teria invadido a pista contrária e colidido frontalmente com o caminhão. O local do acidente apresenta declive e o trecho da colisão conta com uma curva.

O motorista do caminhão relatou aos agentes da PRF que tentou desviar do carro, mas não conseguiu evitar o acidente. Ele não se feriu com o impacto.

Os ocupantes do carro eram quatro homens e uma mulher, todos com idades entre 14 e 19 anos. Todos morreram na hora da colisão com o caminhão. No veículo, ainda estava uma bebê de um ano de idade.

De acordo com os agentes da PRF, a bebê não estava em uma cadeirinha, mas sim no colo da vítima mulher, que estava sentada no banco do passageiro. Ao chegaram no local, ela estava chorando, mas apenas com ferimentos leves e foi encaminhada a um hospital de Pato Branco, maior cidade da Região Sudoeste do Paraná.

Até o fechamento dessa matéria, nenhuma vítima havia sido identificada. Todos os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de Pato Branco (IML).