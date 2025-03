Jacarezinho completa 125 anos no próximo dia 2 de abril, vivendo uma fase de grandes avanços e conquistas. Sob a gestão do prefeito Marcelo Palhares e do vice Antonio Neto, o município se firma como um dos que mais crescem no Norte Pioneiro, com investimentos que modernizam a infraestrutura, impulsionam a economia e melhoram a qualidade de vida da população.

Para celebrar esse momento especial, a cidade preparou uma programação repleta de eventos, com destaque para o grande show sertanejo de Fiduma & Jeca, no dia 1º de abril, em parceria com a Nativa FM.

JACAREZINHO: TRADIÇÃO, INOVAÇÃO E PROGRESSO

Localizada na divisa entre Paraná e São Paulo, Jacarezinho é um polo regional que alia tradição e modernidade. Com mais de 40 mil habitantes, o município preserva sua identidade histórica enquanto se projeta para o futuro.

A cidade se destaca no cenário estadual com grandes eventos como a FETEXAS (maior festa texana do Brasil), a Marcha para Jesus (o maior evento gospel da região) e a GeniusCon (principal feira de tecnologia do Norte Pioneiro). No agronegócio, a FICAFÉ – Feira Internacional de Cafés Especiais atrai investidores e apreciadores do setor.

Além disso, Jacarezinho é um destino importante do turismo religioso, integrando a Rota do Rosário e recebendo milhares de fiéis na Catedral Imaculada Conceição e no Santuário Mãe Rainha.

No setor educacional, a cidade abriga instituições de ensino superior de referência, como a Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) e o Instituto Federal do Paraná (IFPR), que impulsionam o desenvolvimento científico e econômico local.

Com uma economia diversificada, Jacarezinho cresce sustentada pela indústria, pelo comércio e pela tecnologia, além de valorizar o turismo rural, oferecendo experiências únicas em meio à natureza, como na Cachoeira do Monjolinho.

OBRAS E MELHORIAS TRANSFORMAM A CIDADE

Nos últimos anos, a cidade passou por uma verdadeira revolução em infraestrutura. Entre as principais conquistas recentes estão: pavimentação histórica, beneficiando bairros que aguardavam há mais de 40 anos, instalação de 27 novos parquinhos, garantindo lazer para as crianças, modernização da iluminação pública, com tecnologia LED, revitalização de espaços urbanos, promovendo mais qualidade de vida, e muito mais.

Na saúde, a gestão municipal implantou serviços essenciais como a Casa do Autista, o Centro de Pediatria e o Instituto Casa Rosa, além de fortalecer o atendimento na Santa Casa e ampliar a frota da saúde.

Outra grande conquista foi o lançamento do maior programa habitacional da história da cidade, com 364 novas moradias para a população.

“Jacarezinho é referência em desenvolvimento, geração de empregos e qualidade de vida. Em quatro anos, conseguimos atrair mais de R$ 1 bilhão em investimentos privados, impulsionando nossa economia. Mas ainda temos muito a fazer. Nossa meta é alcançar 100% de ruas asfaltadas, iluminação 100% LED, três novos parques urbanos, um Hospital Veterinário Municipal e uma Cozinha Comunitária para famílias de baixa renda. Estamos construindo um futuro grandioso para nossa cidade”, destacou o prefeito Marcelo Palhares.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO ANIVERSÁRIO DE JACAREZINHO:

01 DE ABRIL

Inauguração do Canil Municipal – 10h | Estrada de acesso ao Aterro Sanitário

Miss Jacarezinho – 20h | CAT

Show Fiduma & Jeca + Jair Supercap – 22h | Centro de Eventos

02 DE ABRIL

Hasteamento da Bandeira – 8h | Praça Rui Barbosa

Desfile Cívico – 18h30 | Rua Paraná

Futebol Categoria de Base Projeto Estrela Guia – 13h | Estádio Pedro Vilela

Craques do Futebol de Jacarezinho – 15h | Estádio Pedro Vilela