Colisão na PR-092 mobiliza equipes de resgate e deixa cinco feridos no Norte Pioneiro

Na manhã deste domingo (19), um acidente envolvendo dois carros foi registrado na rodovia PR-092, no trecho que corta o município de Quatiguá.

A ocorrência, atendida por equipes de emergência, resultou em cinco pessoas feridas.

O caso aconteceu por volta das 9h, na altura do km 301. Segundo levantamento feito no local, os veículos um Ford Ka e um Jeep Compass seguiam no mesmo sentido quando houve a colisão, considerada de dinâmica complexa pelas autoridades.

A motorista do Ford Ka, uma jovem de 24 anos, não se feriu. Ela foi submetida ao teste do bafômetro, que não indicou ingestão de álcool. Já a passageira do carro, de 25 anos, sofreu ferimentos e precisou ser levada ao hospital de Joaquim Távora.

No outro veículo, o condutor, de 60 anos, e três ocupantes duas adolescentes e uma idosa também ficaram feridos. Todos receberam atendimento e foram encaminhados ao hospital de Quatiguá.

Apesar do impacto, os automóveis não apresentavam irregularidades e foram liberados no local após os procedimentos. As causas do acidente ainda serão apuradas.