Um acidente impressionante foi registrado na tarde de domingo (19), em Itirapina, interior de São Paulo. Um carro que havia parado sobre uma passagem de nível foi atingido por um trem, após sofrer uma pane mecânica logo depois de uma colisão traseira.

De acordo com imagens de câmeras de segurança, por volta das 12h dois veículos atravessavam os trilhos quando o primeiro reduziu a velocidade. O segundo automóvel não conseguiu frear a tempo e bateu na traseira. Com o impacto, o carro sofreu falha mecânica e ficou imobilizado sobre os trilhos.

O motorista e a passageira conseguiram sair rapidamente do veículo antes da chegada da composição ferroviária. Outro condutor ainda tentou ajudar a empurrar o carro, mas não houve tempo suficiente para retirá-lo da linha férrea. Poucos instantes depois, o trem atingiu o automóvel.

Apesar da cena dramática, ninguém ficou ferido. O episódio reforça os riscos em travessias de passagens de nível e a necessidade de atenção redobrada dos motoristas nesses locais.