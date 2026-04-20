Guapirama (PR), 19 de abril — O esporte jacarezinhense viveu um momento histórico neste domingo. A equipe MTB Jacarezinho conquistou resultados inéditos ao colocar todos os seus atletas no pódio durante a Copa Norte de Mountain Bike do Paraná e o Circuito Forma Ativa de Corrida, realizados simultaneamente na cidade de Guapirama.

Conquista coletiva

O desempenho da equipe chamou atenção não apenas pela qualidade técnica, mas pela união demonstrada em cada prova. Em todas as categorias disputadas, os representantes de Jacarezinho alcançaram posições de destaque, garantindo um feito raro: 100% dos atletas premiados.

Orgulho regional

A conquista reforça o protagonismo de Jacarezinho no cenário esportivo do Paraná. Para os moradores e torcedores, o resultado é motivo de celebração e orgulho, consolidando a cidade como referência em modalidades de resistência e superação.

Reconhecimento

Treinadores, familiares e apoiadores destacaram que o sucesso é fruto de meses de preparação intensa e do espírito coletivo que caracteriza a equipe. Mais do que medalhas, o MTB Jacarezinho conquistou respeito e admiração no esporte regional.

Parabéns aos atletas e organizadores por escreverem uma página memorável na história esportiva de Jacarezinho!