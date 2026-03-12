Cambará recebe, em março, novas sessões da mostra itinerante “Pintando Estrelas – Cinema ao Ar Livre”, projeto que transforma espaços públicos em verdadeiras salas de cinema a céu aberto e oferece programação gratuita para toda a comunidade.

As exibições na cidade acontecem nos dias 16 e 17 de março, sempre às 19h30, durante a tradicional Feira da Lua, na Praça Dr. Miguel Dinizo.

Na programação, o público poderá assistir ao filme “Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa” na segunda-feira (16). Já na terça-feira (17) será exibido o live action “Lilo & Stitch”, atração voltada para toda a família.

Projeto também passa por Jandaia do Sul

Além de Cambará, a mostra também terá programação em Jandaia do Sul, onde as sessões acontecerão nos dias 20 e 21 de março, às 19h30, na Praça do Café, no centro da cidade.

Na sexta-feira (20), será exibido “Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa”. Já no sábado (21), o público poderá assistir ao sucesso “Um Filme Minecraft”.

Atividades educativas nas escolas

Além das sessões abertas ao público nas praças, o projeto também promove ações formativas voltadas à comunidade escolar.

Entre as atividades estão:

Sessões especiais de curtas-metragens em escolas municipais , com temas relacionados à acessibilidade e inclusão

Palestras sobre a história do cinema brasileiro em colégios estaduais

Discussões sobre diversidade, participação social e cultura audiovisual

A proposta é aproximar estudantes do universo do cinema e ampliar o diálogo sobre cultura e inclusão.

Exposição artística em Jandaia do Sul

Entre 28 de março e 19 de abril de 2026, o projeto também promove em Jandaia do Sul a exposição “Estrelas em Traços e Cores”, do artista visual Rafael de Faria.

A mostra reúne ilustrações inspiradas em grandes nomes do cinema brasileiro, apresentando um olhar artístico sobre personalidades que marcaram a história do audiovisual no país e ampliando a experiência cultural do projeto.

Circuito cultural pelo Paraná

Idealizada pela Casa do Verbo – Assessoria Cultural, a mostra integra um circuito itinerante pelo Paraná, com o objetivo de ampliar o acesso à cultura e incentivar a ocupação cultural de espaços públicos.

O projeto é viabilizado por meio do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (Profice), com apoio da Secretaria de Estado da Cultura do Paraná e patrocínio da Compagas.

A iniciativa já passou por outras cidades paranaenses, com sessões realizadas em Arapoti, Carambeí e Castro, levando cinema gratuito e atividades culturais para diferentes comunidades.

Serviço

Cambará

Data: segunda-feira (16) – 19h30

Filme: Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa

Data: terça-feira (17) – 19h30

Filme: Lilo & Stitch (live action)

Local: Feira da Lua – Praça Dr. Miguel Dinizo

Entrada: Gratuita

Jandaia do Sul

Data: sexta-feira (20) – 19h30

Filme: Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa

Data: sábado (21) – 19h30

Filme: Um Filme Minecraft

Local: Praça do Café – Centro

Entrada: Gratuita