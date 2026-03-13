Uma ação da Polícia Militar do Paraná resultou na prisão de um homem na tarde do dia 12 de março, por volta das 14h35, no município de Jacarezinho.

Durante patrulhamento da equipe ROCAM pelo bairro Jardim São Luís, os policiais visualizaram um suspeito que já era alvo de informações relacionadas à comercialização de entorpecentes. Ao receber voz de abordagem com sinais luminosos e sirene, o condutor desobedeceu a ordem policial e iniciou fuga em alta velocidade, transitando de forma perigosa e cruzando vias preferenciais, colocando em risco pedestres e demais usuários da via.

A perseguição terminou quando o suspeito parou o veículo em frente a uma residência e tentou fugir a pé para o interior do imóvel, sendo acompanhado pelos policiais. Durante a abordagem, o indivíduo ofereceu resistência, sendo necessário o uso moderado da força para contê-lo e realizar o algemamento.

Com o abordado foram localizadas duas pochetes, contendo uma porção significativa de substância análoga à cocaína, um revólver calibre .22 com seis munições intactas, uma balança de precisão e R$ 1.441,00 em dinheiro.

Em buscas realizadas na residência, os policiais encontraram grande quantidade de pinos plásticos e embalagens do tipo “zip lock”, geralmente utilizados para fracionamento de drogas. Também foram apreendidos aparelhos celulares localizados no veículo utilizado pelo suspeito.

Diante dos fatos, o indivíduo foi preso pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, direção perigosa, desobediência e resistência, sendo encaminhado juntamente com os objetos apreendidos à delegacia da Polícia Civil do Paraná para os procedimentos cabíveis.