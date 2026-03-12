Na manhã desta quinta-feira (12), um veículo saiu da pista no km 56 da BR-153, em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o automóvel foi encontrado fora da rodovia, trancado e sem o condutor presente, caracterizando abandono após a saída de pista.

Corpo de Bombeiros realizou inspeção

Equipes foram acionadas para verificar a segurança do local e confirmar que não havia riscos imediatos.

PRF acionada para registro

Após os procedimentos iniciais, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi chamada para registrar oficialmente a ocorrência e dar sequência às medidas cabíveis.

As circunstâncias que levaram ao abandono do veículo após a saída de pista ainda serão investigadas pelas autoridades.