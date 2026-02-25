O Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (Cisnorpi) abre no próximo dia 10 de março, a licitação na modalidade Pregão – ampla concorrência, para a contratação de empresa especializada para aquisição de mobiliário e equipamentos destinados ao Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Jacarezinho.

O investimento total é de R$ 3.575.777,36, conforme o Protocolo nº 23.807.078-3 e o Termo de Convênio nº 263/2025, firmado por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde, via Fundo Estadual de Saúde do Paraná.

Ao todo, serão 68 lotes, contemplando mobiliário, mobiliário planejado, equipamentos de informática, eletroeletrônicos, além de acessórios e demais itens que vão estruturar completamente o novo espaço de saúde pública do Norte Pioneiro.

MAIOR OBRA DE SAÚDE DA HISTÓRIA DA REGIÃO

A entrega da obra do AME está prevista para o mês de abril. Com investimento total de R$ 24,7 milhões, o AME Jacarezinho é considerado a maior obra de saúde já realizada no Norte Pioneiro. A unidade terá 3,5 mil metros quadrados de área construída e foi projetada para atender cerca de 300 mil moradores da região. A estrutura contará com 37 consultórios médicos, 10 salas de exames, Centro de Especialidades Odontológicas, Laboratório de Prótese Odontológica, atendimento multiprofissional, exames laboratoriais e de imagem.

O objetivo é garantir atendimento especializado com estrutura moderna, promovendo cuidado integral.

Somente em 2024, o Cisnorpi realizou mais de 1,2 milhão de atendimentos, entre exames, cirurgias eletivas, próteses dentárias e outros procedimentos, demonstrando a dimensão da demanda regional por serviços de média complexidade.

O presidente do Cisnorpi, Marcelo Palhares, destacou a importância do apoio do Governo do Estado para a concretização do projeto. “Quero agradecer ao governador Ratinho Junior e ao secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, por esse investimento tão importante na saúde de Jacarezinho e de todo o Norte Pioneiro. O apoio do Governo do Estado foi fundamental para que esse sonho se tornasse realidade”, afirmou.

Palhares também ressaltou o impacto direto da nova estrutura para a população. “Essa estrutura será fundamental para desafogar a demanda de exames e consultas especializadas, trazendo mais dignidade para nossa população. Esse é um investimento que transforma a saúde pública no Norte Pioneiro.”

UNIÃO DOS MUNICÍPIOS E FORTALECIMENTO REGIONAL

Para Palhares, a obra é reflexo da união entre os prefeitos que integram o Cisnorpi e os avanços conquistados nos últimos anos. “O que estamos fazendo no Cisnorpi é inédito. Com gestão técnica e compromisso político, conseguimos avanços no SAMU, ampliações de bases e melhorias em toda a rede regional. Estamos deixando um legado”, enalteceu.

Com a abertura do processo licitatório, o consórcio avança para a etapa final de estruturação do AME Jacarezinho, consolidando um dos maiores investimentos já realizados na saúde pública regional.