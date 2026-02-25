A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) recebeu na segunda-feira, 23 de fevereiro, quatro micro-ônibus acessíveis, com banheiro, e duas vans para atender às demandas de ensino, pesquisa e extensão da Reitoria e dos campi de Jacarezinho, Luiz Meneghel, de Bandeirantes e Cornélio Procópio. O investimento total foi de aproximadamente R$ 3,2 milhões, com recursos advindos da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), por meio dos Termos de Execução Descentralizada (TEDs) 199/2025 e 174/2025.

O reitor da UENP, Fábio Antonio Néia Martini, falou sobre a importância da renovação da frota da instituição para o fortalecimento da pesquisa e extensão na Universidade. “É com enorme satisfação que celebramos hoje uma importante conquista para a UENP. A chegada seis novos veículos representa muito mais do que a renovação de nossa frota: simboliza o compromisso permanente da UENP com a qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão que desenvolvemos em nossos campi.

Os novos veículos atenderão diretamente às demandas da Reitoria e dos campi de Jacarezinho, Luiz Meneghel, em Bandeirantes, e Cornélio Procópio, ampliando nossa capacidade de realizar atividades acadêmicas, visitas técnicas, ações de extensão e deslocamentos essenciais ao desenvolvimento da pesquisa científica”, explicou.

Duas unidades de micro-ônibus serão destinadas à execução do projeto “Apoio Logístico e Fortalecimento da Infraestrutura para Atividades de Pesquisa e Extensão em Campo da UENP”, e as outras duas com a finalidade de atender às necessidades do projeto “Ampliação e Modernização da Infraestrutura para Pesquisa, Pós-graduação e Inovação da UENP”.Já as duas vans atenderão demandas do projeto “Apoio Logístico e Fortalecimento da Infraestrutura para Atividades de Pesquisa e Extensão em Campo na UENP”.

Segundo a pró-reitora de Planejamento e Avaliação Institucional, professora Simone Cristina Castanho Sabaini de Melo, a chegada das novas aquisições é um marco para a Universidade. “Os veículos novos passam a integrar nossa frota. Esse investimento fortalece nossas atividades de ensino, pesquisa e extensão e reafirma o compromisso da Universidade com uma gestão responsável e com a melhoria contínua da nossa estrutura”, concluiu.