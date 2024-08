Após o comunicado oficial da morte do jogador de futebol Juan Izquierdo, do Nacional, nesta terça-feira (27), vários clubes brasileiros usaram as redes sociais para homenagear o atleta e prestar condolências. Juan Izquierdo estava internado desde a última quinta-feira (22), após um mal súbito durante o jogo contra o São Paulo, em rodada válida pela Libertadores.

O São Paulo, time que estava em campo contra o Nacional no dia em que Juan passou mal, se manifestou nas redes sociais logo depois do comunicado do falecimento do jogador e lamentou a morte.

“Vivemos dias de orações, união e esperança, e hoje estamos em profunda tristeza com a notícia do falecimento de Juan Izquierdo, atleta do Nacional. Nossas condolências aos familiares, amigos, colegas de trabalho, torcedores do Nacional e a todo o povo uruguaio neste momento de dor. Um dia triste para o futebol. Descanse em paz, Juan”, disse o São Paulo.

luto e homenagens. Veja:

“O futebol está de luto. Prestamos as nossas condolências a todos os amigos e familiares de Juan Izquierdo, que nos deixou nesta terça-feira. Também enviamos os nossos votos de solidariedade aos torcedores do Nacional do Uruguai, clube que o zagueiro defendia. Desejamos forças a todos neste momento de grande tristeza para o futebol”, postou o Athletico Paranaense.

“Em luto, o Paraná Clube lamenta profundamente o falecimento do zagueiro Juan Izquierdo, do Nacional-URU. O Tricolor da Vila se solidariza e deseja forças aos amigos, companheiros de clube, torcedores e familiares neste momento de muita dor e tristeza”, comentou o Paraná Clube.

“O Grêmio lamenta profundamente o falecimento do zagueiro Juan Izquierdo, do Nacional-URU. O atleta atuava em campo, quando passou mal e acabou sofrendo uma parada cardíaca a caminho do hospital. Nossos sentimentos aos irmãos do Nacional, familiares e amigos de Izquierdo. Força neste momento difícil, estamos com vocês!”, escreveu o Grêmio nas redes sociais.

“O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente a perda de Juan Izquierdo, jogador uruguaio que nos deixou nesta terça-feira. O futebol está de luto e em choque por conta desta fatalidade. Nossos sentimentos a torcedores, funcionários e ex-companheiros do Club Nacional e a todos os fãs, amigos e familiares de Izquierdo”, postou o Flamengo.

“Futebol de luto. Com imenso pesar, o Botafogo lamenta o falecimento de Juan Izquierdo, atleta do Nacional (URU), que sofreu uma arritmia cardíaca durante a partida contra o São Paulo pela Conmebol Libertadores. O Clube deseja força à família, amigos, torcedores e companheiros de profissão neste momento de dor”, escreveu o Botafogo.

“O Santos Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento do defensor uruguaio Juan Izquierdo. Nossos sentimentos aos amigos e familiares do jogador, e a todos os torcedores, atletas e funcionários do Club Nacional de Football. Descanse em paz, Izquierdo”, disse o Santos.

“O Sport Club Corinthians Paulista lamenta, com pesar, o falecimento do atleta Juan Izquierdo, jogador do Nacional-URU, nesta terça-feira (27). O Corinthians se solidariza com a família e amigos neste momento de luto. Descanse em paz, Juan!”, mencionou o Corinthians.

Mal súbito em jogo

O jogador do Nacional caiu em campo em jogo contra o São Paulo por volta dos 39 minutos do segundo tempo. Inicialmente, Izquierdo foi diagnosticado com uma arritmia cardíaca e, depois, internado no Hospital Israelita Albert Einstein. A família e parte da delegação do Nacional acompanhavam o jogador na unidade de saúde. Ele chegou a receber visitas de colegas jogadores, mas não resistiu e teve morte confirmada nesta terça-feira.