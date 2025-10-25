Os colégios agrícolas estaduais de Cambará e Santa Mariana estão entre as 13 instituições do Paraná contempladas com novos conversores de resíduos orgânicos, entregues pelo Governo do Estado nesta sexta-feira (24). O investimento, de cerca de R$ 4,3 milhões, visa fortalecer práticas de sustentabilidade e modernizar o ensino técnico agrícola em todo o estado.

Tecnologia a serviço da educação sustentável

O anúncio foi feito durante cerimônia no Centro Estadual de Educação Profissional Agrícola (CEEP) Augusto Ribas, em Ponta Grossa, que também recebeu um trator cabinado, um tratorito e um drone de pulverização para uso didático e produtivo.

Os conversores de resíduos podem transformar até 300 quilos de material orgânico em adubo, promovendo o reaproveitamento de resíduos e a redução de custos com descarte.

Cambará e Santa Mariana no mapa da inovação agrícola

As escolas de Cambará e Santa Mariana passam a integrar o grupo de instituições pioneiras no uso da tecnologia de compostagem automatizada, ao lado de colégios de Apucarana, Arapoti, Cascavel, Clevelândia, Diamante do Norte, Francisco Beltrão, Guarapuava, Irati, Palmeira, Pinhais e Ponta Grossa.

A expectativa é que cerca de 3,5 mil estudantes sejam diretamente beneficiados com as novas tecnologias.

Educação, tecnologia e sustentabilidade caminham juntas

Segundo o secretário estadual da Educação, Roni Miranda, o investimento reforça o compromisso do Estado com a formação técnica de qualidade.

“Esses conversores mostram que tecnologia e sustentabilidade caminham junto com a educação. Nunca se investiu tanto nos colégios agrícolas do Paraná”, destacou.

Os equipamentos permitem a produção de adubo orgânico de alta qualidade, a redução de até 90% do volume de resíduos e o reaproveitamento de 60% da água utilizada no processo.

Modernização do ensino agrícola no Paraná

O coordenador de Colégios Agrícolas da Seed-PR, Renato Hey Gondin, destacou que essa é a primeira vez que equipamentos desse tipo são utilizados na rede pública paranaense.

“É um equipamento revolucionário, que vai impulsionar as práticas de educação ambiental e a certificação das hortas escolares pelo programa Paraná Mais Orgânico”, afirmou.

Sobre o programa e os investimentos

O Paraná mantém atualmente 29 colégios agrícolas estaduais, atendendo mais de 7,5 mil estudantes. A iniciativa visa preparar jovens para o mercado agropecuário e o ensino superior, aliando teoria, prática e responsabilidade ambiental.

A entrega dos conversores de resíduos representa um passo importante para a sustentabilidade e inovação no ensino técnico agrícola.