Muita emoção marcou a noite desta quinta-feira (23) em Jacarezinho, com as empolgantes apresentações de BMX e Wheeling dos Jogos de Aventura e Natureza do Paraná.

O município viveu momentos de pura adrenalina na Praça da Vila São Pedro, que ficou lotada para prestigiar um dos eventos mais aguardados da programação. Promovidos pelo Governo do Estado do Paraná, em parceria com a Prefeitura de Jacarezinho, os Jogos estão sendo realizados entre os dias 18 e 26 de outubro, atraindo grande público e movimentando o turismo e o comércio local.

O prefeito Marcelo Palhares e o vice-prefeito Antonio Neto acompanharam as apresentações e destacaram a importância de sediar um evento que valoriza o esporte, o lazer e a integração da comunidade.

“É uma grande honra para Jacarezinho receber uma iniciativa que incentiva o esporte e fortalece o turismo regional. As apresentações desta noite encantaram a todos. Foi um verdadeiro show. Só temos a agradecer à comissão organizadora e aos atletas”, afirmou o prefeito.

Além das apresentações radicais, os Jogos contam com competições de skate, futevôlei, rally de jipe, basquete 3×3, balonismo e passeio ciclístico, reunindo atletas e famílias em uma grande celebração do esporte, da aventura e da natureza.