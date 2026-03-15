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Um acidente envolvendo uma ambulância e uma locomotiva foi registrado na tarde de sábado (14) em Jandaia do Sul, no norte do Paraná. O impacto ocorreu no cruzamento da BR-369 com a linha férrea.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ambulância, pertencente ao município de São Pedro do Ivaí, seguia em direção a Jandaia do Sul quando foi atingida por um trem que trafegava no sentido Maringá. O veículo de emergência foi arrastado por cerca de 200 metros após a colisão.

Quatro pessoas estavam na ambulância. Um idoso de 77 anos sofreu ferimentos graves e foi encaminhado para atendimento hospitalar. Outros dois passageiros, um homem e uma mulher de 53 anos, tiveram lesões moderadas. O motorista também foi socorrido para avaliação médica.

A PRF informou que será elaborado o Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito, documento que será encaminhado à autoridade policial responsável pela investigação do caso.