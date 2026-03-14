O Circo Baruk Internacional – conhecido como O Circo dos Dinossauros – realiza temporada inédita em Jacarezinho. O espetáculo reúne atrações voltadas para todas as idades, incluindo artistas internacionais, palhaços, dinossauros em tamanho real, números aéreos e personagens infantis.
Serviço:
– Local: Rua São João – Campinho da Vila Alves
– Datas: De 13 a 16 de março
– Horário: 20h30
– Ingressos: disponíveis para compra antecipada
A temporada será limitada a quatro dias, oferecendo ao público uma programação variada que combina humor, acrobacias e efeitos visuais.