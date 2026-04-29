Assista o vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/DXuC5pRDdn0/?igsh=d3k2anJ6NjFud3E=

Na manhã de 29 de abril, o Tiro de Guerra 05-007, em Jacarezinho, recebeu uma ação educativa conduzida pela Patrulha Maria da Penha do 2º Batalhão da Polícia Militar do Paraná. A atividade integrou a Operação Mulher Segura e reuniu cerca de 40 atiradores para uma palestra com o tema “De Homem para Homem”, voltada ao enfrentamento do machismo e da violência doméstica.

O encontro buscou provocar reflexão sobre padrões de comportamento presentes em ambientes masculinos e seus impactos na vida social e familiar. Foram discutidos tópicos como saúde mental, igualdade de gênero e a construção de relações baseadas no respeito. A proposta foi incentivar atitudes que promovam equidade e prevenir práticas violentas.

Além da abordagem sobre masculinidade, os participantes receberam informações sobre os diferentes tipos de violência doméstica, as medidas protetivas de urgência e o funcionamento da rede municipal de apoio às mulheres em situação de risco.

A iniciativa reforça o compromisso da Polícia Militar do Paraná em transformar homens em agentes de mudança positiva, estimulando o respeito dentro da família, no trabalho e na sociedade.