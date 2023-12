Um acidente de trânsito registrado na madrugada de sexta-feira (16), na rodovia PR-422, em Wenceslau Braz/PR, deixou uma pessoa ferida. O acidente aconteceu por volta das 3h, no km 24 + 650m, no trecho que liga o município a São José da Boa Vista/PR.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), um Renault/Captur, com placas de Curitiba-PR, que transitava no sentido Wenceslau Braz a São José da Boa Vista, colidiu frontalmente com um GM/Celta, com placas de Santana do Itararé-PR, que transitava no sentido contrário.

O condutor do Captur, de 47 anos, não sofreu ferimentos. Já o condutor do Celta, de 77 anos, precisou de atendimento médico.

A PRE realizou o teste do etilômetro no condutor do Captur, que resultou em 0,30 mg/l de álcool no sangue. Ele foi multado pelo artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que prevê infração gravíssima com multa de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por 12 meses.

A PRE investiga as causas do acidente.