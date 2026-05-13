Um homicídio registrado na tarde de segunda-feira (11) deixou em alerta os moradores do bairro Nossa Senhora das Graças, em Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Paraná. A vítima, um jovem de 19 anos, foi baleada enquanto trabalhava no bar da família, localizado na Rua Mandaguaria.

De acordo com a Polícia Militar, o chamado ocorreu por volta das 16h30. O rapaz chegou a ser socorrido em estado grave e encaminhado à Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos.

Testemunhas informaram que dois indivíduos entraram no estabelecimento e efetuaram os disparos contra o jovem. A PM identificou os suspeitos como adolescentes de 16 anos. A Polícia Civil assumiu a investigação para esclarecer a motivação do crime e dar sequência às buscas pelos envolvidos.