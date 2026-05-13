O cuidado com a saúde preventiva e a qualidade de vida da população seguem sendo prioridades em Jacarezinho. Prova disso é o sucesso do Projeto Hiperdia, desenvolvido na Unidade Básica de Saúde do Distrito Marques dos Reis, que atualmente acompanha cerca de 340 pacientes hipertensos e diabéticos, consolidando-se como referência no Paraná.

Criado em 2018, o projeto vem transformando vidas por meio de um atendimento humanizado e multidisciplinar. Agora, o Hiperdia segue fortalecido em parceria com o projeto Gestão da Obesidade em Pacientes Crônicos, ampliando ainda mais os cuidados oferecidos aos pacientes.

Um dos diferenciais do projeto é a atuação dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), que realizam a busca ativa dos pacientes nas comunidades, orientando e encaminhando moradores para acompanhamento na unidade de saúde. O trabalho próximo da população tem sido fundamental para ampliar o acesso ao atendimento e garantir o acompanhamento contínuo dos pacientes.

A equipe responsável é formada pela enfermeira Kelly Carvalho Soares, pela psicóloga Anelise Poterzan Maitan, pela médica Jackeline Ferreira Marinho, pelo educador físico Jadson Márcio da Silva, pelo fisioterapeuta Bruno Henrique Santana e pela nutricionista Jessica Aparecida de Oliveira.

Juntos, os profissionais desenvolvem um trabalho focado na educação alimentar, redução do estresse, incentivo à prática de atividades físicas e promoção de hábitos saudáveis, proporcionando mais saúde e bem-estar aos participantes.

A Unidade Básica de Saúde de Marques dos Reis se destaca não apenas pelo acolhimento aos pacientes, mas também pelas ações preventivas e pela estrutura oferecida. No local, são realizados exames como ultrassom abdominal, exames laboratoriais, eletrocardiograma e bioimpedância, garantindo um acompanhamento completo e eficiente.

Segundo a enfermeira Kelly Carvalho Soares, muitos pacientes têm apresentado resultados extremamente positivos. “Há relatos de pacientes que chegaram até mesmo a deixar de utilizar medicamentos para hipertensão após iniciarem o tratamento e adotarem um novo estilo de vida”, destaca.

O reconhecimento do projeto já ultrapassou os limites do município. O Hiperdia vem sendo apresentado como modelo de referência em eventos realizados em Foz do Iguaçu, Curitiba e em municípios do Norte Pioneiro, levando o nome de Jacarezinho como exemplo de gestão eficiente e cuidado com a saúde pública.

O prefeito Marcelo Palhares ressaltou a importância do trabalho realizado pela equipe e o impacto positivo do projeto na vida da população.

“É motivo de muito orgulho ver um projeto de Jacarezinho ganhando visibilidade e sendo reconhecido como referência em nosso Estado. Isso mostra o comprometimento e a dedicação dos profissionais envolvidos, que realizam um trabalho sério, humano e transformador. Ações como essa merecem destaque porque representam cuidado, prevenção e qualidade de vida para nossa população”, afirmou o prefeito Marcelo Palhares.