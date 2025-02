Uma mulher morreu em um acidente entre uma motocicleta e um caminhão na Avenida Souza Naves, em Ponta Grossa, na madrugada de sábado (15). Tatiane Aparecida Monteiro, de 26 anos, estava na garupa da moto pilotada pelo marido, de 30. Ele teve ferimentos graves e está internado no Hospital Universitário Regional de Ponta Grossa.

Segundo informações apuradas pelo portal aRede, o casal seguia no sentido norte da via quando a motocicleta colidiu contra a lateral de um caminhão. As primeiras informações apontam que as rodas do caminhão passaram sobre os ocupantes da moto, o que resultou na morte da mulher no local.

O caminhão não parou após o acidente. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), existe a possibilidade de que o motorista não tenha percebido o impacto.

Mulher e marido eram proprietários de hamburgueria

O casal era proprietário de uma hamburgueria localizada no bairro Bonsucesso, em Ponta Grossa. O estabelecimento publicou uma nota de pesar nas redes sociais e desejou forças à Átila. Veja a nota na íntegra: