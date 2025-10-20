O prazo para se inscrever no Curso de Guarda-Vidas Civil Voluntário, que forma profissionais aptos a atuar na prevenção de afogamentos e na segurança de banhistas em rios, lagos e praias do Estado, está na reta final. O curso é gratuito e as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet até o dia 20 de outubro para os candidatos da Ilha do Mel e até 31 de outubro para os demais polos, neste link.

O candidato escolhe o local e a modalidade no momento da inscrição. A lista dos aprovados será divulgada no site oficial do CBMPR conforme o cronograma do concurso. Podem se inscrever brasileiros ou estrangeiros residentes com idade entre 18 e 50 anos, ensino médio completo, ausência de antecedentes criminais e regularidade eleitoral. O participante é responsável por suas despesas de deslocamento e hospedagem.

O processo seletivo é coordenado pela Escola Superior de Bombeiro Militar (ESBM) e oferece 128 vagas distribuídas entre o Litoral e o Interior do Paraná, nas modalidades Águas Abertas e Águas Interiores. Os aprovados passarão por formação teórica e prática, além de estágio supervisionado junto às unidades do CBMPR

Segundo o capitão Luiz Henrique Vojciechovski, chefe da Seção de Concursos da ESBM, o curso representa uma oportunidade para quem deseja contribuir com a segurança pública e adquirir conhecimentos técnicos de grande valor. “Os guarda-vidas civis desempenham um papel fundamental na prevenção de afogamentos e no apoio direto às ações do Corpo de Bombeiros durante a temporada de verão. É um trabalho voluntário, mas de enorme relevância social, que ajuda a salvar vidas e fortalecer a cultura de segurança aquática em nosso estado”, destaca.

Durante o estágio, os participantes recebem ajuda de custo conforme o Decreto nº 11.366/2025, assinado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior no dia 2 de outubro, que atualizou os valores da diária do serviço voluntário de guarda-vidas civis no Paraná. A remuneração varia conforme a carga horária desempenhada, podendo chegar a R$ 330,00 por dia de serviço. As atividades são supervisionadas por bombeiros militares e realizadas em postos de guarda-vidas e viaturas de ronda do CBMPR, garantindo a atuação segura e padronizada dos voluntários durante a temporada.