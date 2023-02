Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Os 2,1 mil colégios da rede estadual do Paraná se prepararam, ao longo de toda esta semana, para o início das aulas, que acontece na próxima segunda-feira (6). Para começar o ano letivo, o Governo do Estado investiu em mobiliário (112 mil novas carteiras já começaram a ser entregues) e também em infraestrutura tecnológica, com a compra de 77.300 equipamentos de informática , incluindo desktops, notebooks e kits de robótica.

Além disso, já começou a entrega da primeira remessa de alimentos não perecíveis da merenda escolar e também acontece, até o fim do mês, a entrega de 340 novos ônibus para transporte escolar. As aquisições têm o objetivo de garantir que o estudante tenha todas as condições necessárias para aprender.

“Todo esse investimento é para trazer condições de trabalho para os nossos professores e de aprendizagem para os estudantes”, afirma o secretário estadual da Educação, Roni Miranda. “Neste ano, também vamos continuar investindo nas plataformas educacionais — de leitura e lição de casa, que são novas, além das que já existiam, como as de redação e inglês”.