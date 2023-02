Escutar esta notícia Escutar esta notícia

As equipes que conduziram os esportes, recreação e lazer nos postos fixos do Litoral e Noroeste finalizam as atividades do Verão Maior Paraná 2023 com recorde de 819.398 atendimentos. As ações aconteceram de 26 de dezembro a 31 de janeiro e os atendimentos foram registrados nos cadastros para participação de cada atividade.

Agora, após o encerramento da programação diária nas areias, o Verão Maior Paraná continua com shows e eventos esportivos gratuitos em fevereiro. Neste fim de semana, haverá o Crossgames e uma etapa do Campeonato Paranaense de Surf, atividades com atletas paralímpicos e uma exposição de fotos da história do surf. Também será realizado o beach tennis com a participação de mais de 100 duplas.

Nos postos fixos de atendimento, todas as atividades foram preparadas, acompanhadas e conduzidas por mais de 250 profissionais e acadêmicos de Educação Física, Turismo, Enfermagem e Comunicação. Os postos instalados em Guaratuba, Caiobá, Matinhos, Praia de Leste, Ipanema e Shangri-lá, no Litoral, e em Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste, ofertaram atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de outras práticas para entretenimento.

As quadras de vôlei de praia, beach tennis e futmesa ficaram à disposição da comunidade, que emprestou os equipamentos necessários para praticar o esporte. Houve, ainda, brindes dos apoiadores e patrocinadores aos participantes das atividades e desafios.

O secretário do Esporte, Helio Wirbiski, comentou o sucesso da operação e os impactos positivos para a economia do Litoral. “Fechamos as atividades com mais de 800 mil atendimentos, o que nos traz a certeza de que um bom trabalho foi feito nos oito postos fixos e com as equipes itinerantes. Mais de 300 pessoas trabalharam, entre estagiários e dirigentes”, disse Wirbiski.