Na manhã desta quinta-feira (2), equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar deram cumprimento a mandado de prisão e busca domiciliar em residência do bairro Aparecidinho 2, em Santo Antônio da Platina/PR.

No local, os policiais prenderam um homem de 21 anos pelo envolvimento no crime ocorrido na última quinta-feira (26), quando quatro indivíduos armados com facas invadiram uma residência do bairro João Furtado, esfaquearam o morador e em seguida assassinaram brutalmente sua filha, Vitória da Silva, de 19 anos.

Já havia sido apurado a participação de três adolescentes de 14 anos, sendo que estes já estão internados, e a continuidade da investigação permitiu a identificação do último suspeito, um homem maior de idade, razão pela qual o delegado pediu a prisão preventiva do mesmo, a qual teve concordância do Ministério Público e foi decretada pelo juízo da Vara Criminal de Santo Antônio da Platina/PR.

O suspeito de 21 anos vai ser indiciado pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado, homicídio qualificado, corrupção de menores e tráfico de drogas.

O suspeito foi encaminhado à Cadeia Pública de Andirá.

Destaca-se que, do início ao fim, a operação contou com a colaboração e plena dedicação de vários policiais civis e militares, muitos atuando mesmo na folga, para ajudar a solucionar o caso