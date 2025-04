Com muita animação e espírito esportivo, Jacarezinho deu início na Fase Municipal dos 71º Jogos Escolares do Paraná (JEPS) na manhã desta segunda-feira (07), no Ginásio do SESC/SENAC. A solenidade de abertura, realizada pela Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes e organizada pelo Departamento de Esportes, marcou o começo de uma semana repleta de competições, integração e intercâmbio esportivo, que seguem até o dia 15 de abril.

Os JEPS têm como objetivo promover o desporto e o paradesporto educacional, despertar o gosto pela prática esportiva, revelar talentos e fortalecer valores entre os jovens.

A cerimônia contou com a presença de autoridades municipais, representantes do Núcleo Regional de Educação (NRE) e membros da comunidade escolar. Entre os presentes, estiveram a chefe do NRE, Ana Maria Molini, a secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes, Aline Roberta da Silva, o Diretor do Departamento de Esportes, José Walmir de Carvalho Pereira, o chefe de Gabinete Felipe Palhares, os secretários Rafael Ragulo, Vanderlei de Souza e demais autoridades.

Durante o evento, foram recebidas as delegações dos nove estabelecimentos de ensino participantes, entre eles os colégios: Cívico Militar Anésio de Almeida Leite, Elo, Cívico Militar José Pavan, Luiz Setti, Magnus Educação, Rui Barbosa, SESC/SENAC, Instituto Federal do Paraná – Campus Jacarezinho e Escola Estadual Imaculada Conceição. Além disso, a solenidade contou com os atiradores do Tiro de Guerra 05/007.

A secretária Aline Roberta da Silva, representando o Prefeito Marcelo Palhares e do vice-prefeito Antonio Neto — ausentes por compromissos previamente agendados — destacou o empenho da gestão municipal na valorização do esporte como ferramenta educacional, social e de cidadania.

Um dos momentos mais aguardados da cerimônia foi o acendimento da pira olímpica, realizado pelo estudante Ryan Carlos de Assis Alves, do 3º ano B do Colégio Estadual Cívico Militar José Pavan, atleta de futsal e basquete. A chama simboliza o espírito esportivo, a juventude e a união entre os participantes.

A Prefeitura Municipal de Jacarezinho agradece ao Diretor do SESC, José Dimas Fonseca, pela cessão do espaço, bem como ao Núcleo Regional de Educação e toda a equipe envolvida na organização do evento.