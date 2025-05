O Governo do Paraná divulgou na sexta-feira (23) a lista de inscritos para concorrer às duas mil vagas para soldado da Polícia Militar do Paraná (PMPR) e às 600 vagas para soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR). De acordo com o governo, mais de 30 mil pessoas se inscreveram nos certames.

Conforme os números do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBF), a banca responsável pelo concurso, são exatos 30.359 inscritos, sendo 23.491 para o concurso da PMPR, e 6.868 para o do Corpo de Bombeiros. Assim, a média de candidatos por vaga é de 15 na PM e 11,4 nos Bombeiros. Vale lembrar que, conforme a previsão do edital oficial, o concurso destina 10% das vagas a candidatos afrodescendentes. As provas estão marcadas para os meses de junho e julho. Saiba mais detalhes dos concursos.

A primeira fase do concurso será composta por provas objetivas e discursivas, ambas de caráter eliminatório e classificatório. A avaliação para a PMPR está marcada para o dia 29 de junho, enquanto os candidatos ao CBMPR farão prova no dia 6 de julho. As provas serão realizadas em Curitiba, Cascavel, Campo Mourão, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Jacarezinho, Londrina, Maringá, Paranaguá, Pato Branco, Ponta Grossa e Umuarama.

Concurso PMPR: 2 mil vagas com salário de R$ 6,1 mil

Para o concurso deste ano, o edital exige curso superior completo (em qualquer área) dos candidatos, com conclusão até a data da posse do candidato, ter no máximo 30 anos e possuir Permissão Para Dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B.

Vagas para concurso da PMPR

Concurso da Polícia Militar do Paraná oferece 2 mil vagas (Foto: PMPR)

O concurso da PMPR oferece 2 mil vagas para o cargo de soldado, que serão preenchidas nas cinco regiões de concorrência: Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Das vagas disponíveis, 201 são reservadas para afrodescendentes. Confira a distribuição detalhada:

1ª Região – Curitiba | 717 vagas | 645 ampla concorrência e 72 afrodescendentes

| 645 ampla concorrência e 72 afrodescendentes 2ª Região – Londrina | 326 vagas | 293 ampla concorrência e 33 afrodescendentes

| 293 ampla concorrência e 33 afrodescendentes 3ª Região – Maringá | 407 vagas | 366 ampla concorrência e 41 afrodescendentes

| 366 ampla concorrência e 41 afrodescendentes 4ª Região – Ponta Grossa | 218 vagas | 196 ampla concorrência e 22 afrodescendentes

| 196 ampla concorrência e 22 afrodescendentes 5ª Região – Cascavel | 332 vagas | 299 ampla concorrência e 33 afrodescendentes

O Aluno-Soldado de 3ª Classe PM aprovado recebe uma bolsa-auxílio no valor de R$ 2.530,12. Ao concluir, com o devido aproveitamento, o Curso de Formação de Praças (CFP), o aluno estará apto a ser enquadrado na graduação de Aluno-Soldado Operacional 2ª Classe, com uma bolsa-auxílio no valor de R$ 3.795,18. Após a conclusão do treinamento operacional na condição de 2ª Classe, o aluno estará apto a ser enquadrado na graduação de Soldado de 1ª Classe, com o subsídio de R$ 6.101,87. Além da respectiva bolsa-auxílio ou subsídio, os militares estaduais percebem um Auxílio-alimentação no valor de R$ 834,74.

Etapas do concurso

O concurso da Polícia Militar do Paraná (PMPR) conta com cinco etapas eliminatórias. Em quatro fases, a responsabilidade de avaliação e aprovação é do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) – banca avaliadora responsável pelo certame. Já na última etapa, que é a Investigação Social, a responsabilidade de aprovação é da PMPR. Confira todas as fases:

1ª etapa | Prova objetiva e prova discursiva

| Prova objetiva e prova discursiva 2ª etapa | Exame de Capacidade Física (ECAFI)

| Exame de Capacidade Física (ECAFI) 3ª etapa | Avaliação Psicológica (AP)

| Avaliação Psicológica (AP) 4ª etapa | Exame de Sanidade Física (ESAFI)

| Exame de Sanidade Física (ESAFI) 5ª etapa | Investigação Social

O Exame de Capacidade Física (ECAFI), a Avaliação Psicológica (AP) e o Exame de Sanidade Física (ESAFI) serão realizados na cidade de Curitiba e/ou na sua Região Metropolitana, e poderão ocorrer em dias úteis, aos finais de semana ou feriados. Clique aqui para conferir o edital.

Vagas para concurso do Corpo de Bombeiros Militar

Concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná oferece 600 vagas (Foto: SESP)

O concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná oferece 600 vagas para o cargo de soldado, que serão preenchidas nas cinco regiões de concorrência: Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Das vagas disponíveis, 60 são reservadas para afrodescendentes. Confira a distribuição detalhada.

1º Polo – Curitiba | 222 vagas | 200 ampla concorrência e 22 afrodescendentes

| 200 ampla concorrência e 22 afrodescendentes 2º Polo – Londrina | 82 vagas | 74 ampla concorrência e 8 afrodescendentes

| 74 ampla concorrência e 8 afrodescendentes 3º Polo – Cascavel | 132 vagas | 118 ampla concorrência e 14 afrodescendentes

| 118 ampla concorrência e 14 afrodescendentes 4º Polo – Maringá | 82 vagas | 74 ampla concorrência e 8 afrodescendentes

| 74 ampla concorrência e 8 afrodescendentes 5º Polo – Ponta Grossa | 82 vagas | 74 ampla concorrência e 8 afrodescendentes

O Aluno-Soldado de 3ª Classe BM recebe uma bolsa-auxílio no valor de R$ 2.530,12. Ao concluir com o devido aproveitamento, o Curso de Formação de Praças (CFP), o aluno estará apto a ser enquadrado na graduação de Aluno-Soldado Operacional de 2ª Classe, com uma bolsa-auxílio no valor de R$ 3.795,18. Após a conclusão do treinamento operacional de, no mínimo um ano na condição de 2ª Classe, o aluno estará apto a ser enquadrado na graduação de Soldado de 1ª Classe BM, com subsídio a partir de R$ 6.101,87. Clique aqui para conferir o edital.