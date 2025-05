Os torcedores jacarezinhenses de São Paulo e Palmeiras viveram um fim de semana difícil na capital paulista. No sábado (24), o São Paulo recebeu o Mirassol no Morumbi e foi derrotado por 2 a 0, frustrando sua torcida que esperava um resultado positivo. No domingo (25), foi a vez do Palmeiras sofrer um revés no Allianz Parque, perdendo para o Flamengo pelo mesmo placar: 2 a 0.

No confronto contra o Mirassol, o São Paulo teve dificuldades para furar a defesa do adversário e sofreu dois gols que selaram a vitória dos visitantes. A equipe tricolor não conseguiu impor seu jogo e viu o time do interior paulista sair com três pontos valiosos.

Já no duelo entre Palmeiras e Flamengo, o Verdão começou pressionando, mas viu a equipe carioca se aproveitar das oportunidades criadas e garantir a vitória com um desempenho sólido. O Palmeiras buscou reação, mas não conseguiu balançar as redes, para desespero de seus torcedores.

Com os resultados, os jacarezinhenses que viajaram para apoiar suas equipes retornam com duas derrotas dolorosas. Agora, os times paulistas precisam reagir rapidamente.